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Снижение штрафуемого лимита на 10 км/ч вновь отложено 

Автовести 1 час назад
+10 км/ч: «Чуть-чуть нажал, и всё»
Фото: Автовести
Одна из самых обсуждаемых инициатив Минтранса и ГИБДД все еще обсуждается: когда заинтересованные стороны придут к единому мнению, до сих пор неясно. На сторону тех, кто против возобновления штрафов, осторожно встал премьер-министр Дмитрий Медведев.
По словам премьера, 10-километровую разницу в превышении скорости порой не может зафиксировать даже водитель, особенно если он управляет пожилым автомобилем. Об этом Медведев заявил во время приема граждан в центральном офисе "Единой России" в Москве.
"Я на самом деле считаю, что вот эти 10 км/ч — непонятно, чуть-чуть нажал [на педаль], и все", — цитирует ТАСС комментарий премьера к словам одного из участников встречи о том, что по этому поводу поступает большое число обращений.
По мнению Дмитрия Медведева, снижение штрафуемого порога с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч может стать просто поводом к тому, чтобы наказывать большее число автомобилистов, причем даже в тех ситуациях, когда у них нет намерения нарушать ПДД. Окончательное решение по этому вопросу все еще не принято, отметил премьер-министр, заявив, что даст поручение МВД и вице-премьеру Максиму Акимову повторно проработать этот вопрос.
Стоит отметить, что ранее Медведев аналогичное поручение уже давал, и сроком предоставления экспертных мнений называлось 2 декабря. В ГИБДД же предлагали не только снова начать штрафовать за превышение на 10 км/ч, но и увеличить прочие предусмотренные за это нарушение штрафы.
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Теги:
Автоновости , Дмитрий Медведев , Максим Акимов , Единая Россия , Минтранс РФ , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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