В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»

В Сети появилось видео «погони» полицейских за пенсионером, ехавшим по трассе на электрическом инвалидном кресле. Об этом сообщает Daily Mail

Ролик был снят в Канберре. Автор видео Джек Конрад рассказал газете, что полицейский патруль пенсионера не беспокоил.

«Он продолжал ехать, даже не оглядываясь назад», — заявил Конрад.

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Daily Mail связалась с представителями местной полиции и выяснила, что на самом деле никакой погони не было: полицейские, наоборот, сопровождали пожилого человека ради его собственной безопасности. Пенсионер обычно ездит домой по велосипедной дорожке, но в одном месте она обрывается и мужчина оказывается на оживленной дороге.