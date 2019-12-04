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В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню» 

Рамблер 4 часа назад
В Сети появилось видео «погони» полицейских за пенсионером, ехавшим по трассе на электрическом инвалидном кресле. Об этом сообщает Daily Mail.
Ролик был снят в Канберре. Автор видео Джек Конрад рассказал газете, что полицейский патруль пенсионера не беспокоил.
«Он продолжал ехать, даже не оглядываясь назад», — заявил Конрад.
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Daily Mail связалась с представителями местной полиции и выяснила, что на самом деле никакой погони не было: полицейские, наоборот, сопровождали пожилого человека ради его собственной безопасности. Пенсионер обычно ездит домой по велосипедной дорожке, но в одном месте она обрывается и мужчина оказывается на оживленной дороге.
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Автоновости , Видео , Daily Mail
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