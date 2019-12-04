Стало известно, чем Kia порадует россиян в 2020 году

Компания Kia готовит к выводу на рынок сразу две модели примерно в одном жанре. Точные сроки начала продаж пока не названы, но проверять содержимое копилки уже можно: линейку Kia в России пополнят компактный кроссовер и большой внедорожник.

Самой, пожалуй, ожидаемой новинкой от Kia можно считать кроссовер Seltos, который еще называют "убийцей Креты". Однако внутренней, по сути, конкуренции между двумя соплатформенными вседорожниками не будет: Kia Seltos сыграет в более высоком и дорогом сегменте.

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Базовым для новинки, по предварительным данным, станет 2-литровый 149-сильный атмосферник, которому предстоит работать с новейшим вариатором и опциональной системой полного привода. Топовым же назначат 1,6-литровый турбированный агрегат, развивающий 177 л.с.

Привод на обе оси такой кроссовер получит по умолчанию, как и 7-ступенчатый фирменный "робот". Уже это обстоятельство говорит, что в среднем Seltos будет заметно дороже "Креты", а еще для вседорожника подготовили весьма насыщенные комплектации.

Kia

Второй моделью, которую Kia собирается выводить на российский рынок, стала глубоко обновленная версия рамного внедорожника Mohave. Он сохранил прежнюю силовую структуру кузова, платформу и моторную гамму, но при этом радикально изменился как внешне, так и изнутри.

В движение Kia Mohave для корейского рынка приводится по-прежнему хорошо знакомым дизельным V6, который на родине развивает 260 л.с. и 560 Нм, а в России известен в 250-сильном варианте. Ассистируют ему система полного привода с демультипликатором, 8-ступенчатый автомат и обновленная система выбора режимов движения — список режимов пополнился предустановками для грязи, песка и снега.

Kia

Предполагается, что нюансы российских спецификаций и цены на оба кроссовера отечественный офис Kia объявит ближе к старту продаж.