Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российский авторынок замедлил темпы роста
Российский авторынок замедлил темпы роста
Автоновости
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин
ДТП
Названы самые перепродаваемые автомобили в России
Названы самые перепродаваемые автомобили в России
Автоновости
VW показал на видео новое дешевое кросс-купе
VW показал на видео новое дешевое кросс-купе
Автоновости

Ford торопят с продажей завода в России 

Motor.ru + ещё 3 3 часа назад
Ford торопят с продажей завода в России
Фото: Motor.ru
Власти Ленинградской области обратились к компании Ford с просьбой ускорить поиски покупателя пустующих мощностей во Всеволожске. Пока же претендентов на покупку завода нет.
По словам губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко, которые приводит ТАСС, привлекательность площадки Ford для потенциальных инвестиций может снизиться, а потому компании нужно принять правильное решение, что «лучше меньше, но лучше — сейчас».
Площадка во Всеволожске — не единственное пустующее предприятие американской марки в России. С прекращением производства и продаж легковых автомобилей Ford в стране была остановлена сборка машин на заводе в Набережных Челнах. Ранее он был выставлен на аукцион.
Во Всеволожске до июня 2019 года собирали Focus и Mondeo, а численность сотрудников на момент закрытия завода достигала тысячи человек. С конвейера завода в Набережных Челнах в свою очередь сходили EcoSport и Fiesta. Также был закрыт моторный завод в Елабуге. Единственной моделью, которая по-прежнему производится в России, является коммерческий Transit.
Несмотря на фактический уход Ford с рынка легковых автомобилей, 99 процентов дилеров марки по-прежнему работают. Половина из них занимается продажей фургонов Transit и обслуживанием парка легковушек, остальные — только послегарантийным обслуживанием и ремонтом.
Видео дня. Цена ОСАГО в Москве может вырасти в 2 раза
Motor.ru: последние новости
Названы самые угоняемые автомобили Москвы Названы самые угоняемые автомобили Москвы Skoda запустила производство новой Octavia Skoda запустила производство новой Octavia У Subaru Forester появились непромокаемые сиденья У Subaru Forester появились непромокаемые сиденья
Комментарии 
Теги:
Автоновости , Ford , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский авторынок замедлил темпы роста
Российский авторынок замедлил темпы роста 1
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин 1
Названы самые перепродаваемые автомобили в России
Названы самые перепродаваемые автомобили в России
VW показал на видео новое дешевое кросс-купе
VW показал на видео новое дешевое кросс-купе
Помощник или доносчик? В Москве начинается эксперимент
Помощник или доносчик? В Москве начинается эксперимент 5
Видео
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
00:09
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
Автоновости
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
00:47
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
ДТП
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
01:21
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
ДТП
Опубликовано видео ДТП с пассажирским автобусом
00:42
Опубликовано видео ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Медведев предупредил водителей о несправедливых штрафах
00:39
Медведев предупредил водителей о несправедливых штрафах
Автоновости
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
07:24
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
Автоновости
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
01:00
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
ДТП
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы
02:37
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы
Автоновости Бортжурнал
Дело о «пьяном мальчике»: эксперт останется безнаказанным
02:58
Дело о «пьяном мальчике»: эксперт останется безнаказанным
ДТП
Трагедия в Забайкалье: погибли 15 человек
00:55
Трагедия в Забайкалье: погибли 15 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение