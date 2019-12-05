Ford торопят с продажей завода в России

Власти Ленинградской области обратились к компании Ford с просьбой ускорить поиски покупателя пустующих мощностей во Всеволожске. Пока же претендентов на покупку завода нет.

По словам губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко, которые приводит ТАСС, привлекательность площадки Ford для потенциальных инвестиций может снизиться, а потому компании нужно принять правильное решение, что «лучше меньше, но лучше — сейчас».

Площадка во Всеволожске — не единственное пустующее предприятие американской марки в России. С прекращением производства и продаж легковых автомобилей Ford в стране была остановлена сборка машин на заводе в Набережных Челнах. Ранее он был выставлен на аукцион.

Во Всеволожске до июня 2019 года собирали Focus и Mondeo, а численность сотрудников на момент закрытия завода достигала тысячи человек. С конвейера завода в Набережных Челнах в свою очередь сходили EcoSport и Fiesta. Также был закрыт моторный завод в Елабуге. Единственной моделью, которая по-прежнему производится в России, является коммерческий Transit.

Несмотря на фактический уход Ford с рынка легковых автомобилей, 99 процентов дилеров марки по-прежнему работают. Половина из них занимается продажей фургонов Transit и обслуживанием парка легковушек, остальные — только послегарантийным обслуживанием и ремонтом.