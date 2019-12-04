Справьте нужду. Что то делать, если гаишник заставляет вас пройти медосмотр?

Сотрудники ГИБДД массово проверяют водителей на опьянение, используя при этом старый способ с нарушением процедуры освидетельствования. Многие автомобилисты даже не подозревают о незаконных действиях инспекторов.

Новогодние праздники не за горами, и гаишники, работающие "в полях" уже шерстят водительскую братию, пытаясь найти нетрезвых наркоманов. Методы сотрудников ГИБДД, как водится, разные, да и цели их действий порой весьма двусмысленные. На словах все красиво донельзя — бравые инспекторы лично пытаются выявить социально опасные элементы, однако на практике нередко картина совершенно другая, в чем мог убедиться один из знакомых автора этих строк. Молодой человек ехал по Шереметьевской улице, что в столице и был остановлен экипажем ДПС, рядом с которым находилась мобильная лаборатория. Со стороны все напоминало слет владельцев недешевых иномарок — гаишники в основном интересовались состоянием здоровья владельцев автомобилей премиальных брендов. "По легенде" именно они могут позволить себе многое и якобы с легкостью откупаются, если ситуация начнет развиваться по негативному сценарию.

Забрав документы, инспектор отправил водителя на сдачу анализа мочи, который представляет собой комбинацию вполне понятных действий с использованием стаканчика. Надо отметить, что наш герой не имел особого желания справлять нужду, поэтому был вынужден пить воду и ждать около сорока минут. На предложение "продуться" он получил отказ. Анализ в итоге показал, что водитель чист.

Внимательный и юридически подкованный читатель наверняка заметил отсутствие в нашем повествовании упоминаний о понятых и нормативных актах, которые должны составлять гаишники при подобной процедуре. Это не случайно — ничего из вышеописанного попросту не было!

Надо ли говорить, что медицинское освидетельствование в данном формате является грубым нарушением регламентной процедуры? Видимо, надо… "Такое освидетельствование незаконно", — говорит автоэксперт и юрист Сергей Смирнов . Общий порядок следующий — при подозрении на состояние опьянения (покраснение глаз, тремор рук, неадекватное поведение, запах изо рта и прочее) назначается проверка с помощью алкотестера в присутствии двух понятых или под видеозапись. Дальше, если результат отрицательный, а основания все же имеются, то проверка медицинская. "Там также алкотестер и только при отрицательном результате и подозрении, что водитель что-то употреблял берут кровь и мочу на анализ. Все остальное — самодеятельность", — напоминает собеседник "Авторамблера".

Итак, вот как должна проходить процедура медицинского освидетельствования.

Сперва инспектор в присутствии двух понятых или под видеозапись обязан составить протокол отстранения от управления транспортным средством.

После этого составляется акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, и продувка на алкотестере.

Если вас отправили на освидетельствование к врачу, то последний сперва должен заполнить акт медицинского освидетельствования, а затем попросит подуть в алкотестер. И только затем предложит справить нужду в стаканчик. Это важный момент, на который обращают внимание правозащитники — дело в том, что процедура освидетельствования непосредственно на дороге не включает в себя анализ мочи как таковой.

Как быть водителю, попавшему в ситуацию, когда в нос ему суют стаканчик? Эксперт рекомендует звонить на горячую линию и обращаться с жалобой на неправомерные действия инспектора в прокуратуру . Кстати, ваше знание закона и регламента медосвидетельствования автоматически не означает страх в глазах гаишника, возвращение документов и пожелание хорошей дороги. Известны истории, когда сотрудники ведомства, недовольные просвещенностью водителя, начинали его "кошмарить".

Почему инспекторы пренебрегали заполнением актов? Полагаем, потому что сознательно не хотели — слишком много бумажной работы. К тому же, взятый тепленьким водитель, на которого ничего не оформлено, наверняка окажется весьма сговорчивым и предпочтет поскорее загладить вину на месте, чем ходить пешком полтора года.

Отметим, что уже в 2020 году гаишники начнут проверять водителей на опьянение с помощью нового устройства под названием алкотектор. Оно определяет не количество промилле, а лишь сам факт употребления алкоголя. Прибор поможет с выявлением того, что раньше приходилось выявлять "на глаз".