АвтоВАЗ назвал свои самые популярные модели 2019 года

АвтоВАЗ назвал свои самые популярные модели в 2019 году

Как сообщила пресс-служба АвтоВАЗа, за 11 месяцев 2019 года завод продал в России 326 654 легковых и легких коммерческих автомобиля. Новый виток кризиса на авторынке не замедлил сказать на результатах: прирост продаж составил всего 0,6% на фоне аналогичного периода 2018 года. В ноябре 2019 года на рынке России продано 31 217 автомобилей Lada , что на 7,2% ниже, чем годом ранее. Рыночная доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей за 11 месяцев 2019 года, по собственной оценке компании, составляет около 20,5%. Самой популярной Lada по итогам продаж с января по ноябрь 2019 года остается Lada Granta , которая подвинула более дорогую "Весту". Своих покупателей нашли 121 260 автомобилей этого семейства, что на 29,3% превышает показатели прошлого года. В ноябре реализовано 12 574 автомобиля семейства Lada Granta (-5,6%). На втором месте по популярности после Lada Granta вполне ожидаемо оказалась Lada Vesta . За 11 месяцев 2019 в России продано 100 501 Lada Vesta, что на 3,9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи других семейств Lada — Xray , Largus, Lada 4х4 — сохраняются на стабильном уровне, с минимальными колебаниями от месяца к месяцу.

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