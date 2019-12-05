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Названы новинки Mitsubishi для России на 2020 год 

Daily-Motor + ещё 4 5 декабря 2019
Mitsubishi для России: названы новинки-2020
Фото: Daily-Motor
Компания Mitsubishi назвала список новых моделей, которые отправятся покорять российский авторынок в грядущем, 2020 году.
Первым автомобилем этой японской марки, который выйдет в продажу в РФ в следующем году, станет обновленный «паркетник» ASX. Презентация этого кроссовера состоялась в марте 2019 года на автосалоне в Женеве.
Внешний облик автомобиля привели к новому фирменному стилю — Dynamic Shield. «Паркетник» оснастили 2-ярусной головной оптикой, другими задними фонарями, а также новой радиаторной решеткой. В интерьере кроссовера появилась обновленная «мультимедийка» с 8-дюймовым дисплеем и встроенной навигационной системой Tom Tom. Первая партия новых Mitsubishi ASX должна добраться до нашей страны в первой половине 2020 года.
Другой новой моделью японцев, которая появится в продаже в России в следующем году, станет модернизированный Pajero Sport. Дизайн этого вседорожника также приведут к общему знаменателю. Как и ASX, новый «Паджеро Спорт» получит двухэтажные фары головного света и уменьшенные задние фонари.
В интерьере появится цифровая приборная панель и дисплей размером 8 дюймов, а также новый блок управления «климатом». Предполагается, что продажи нового Mitsubishi Pajero Sport стартуют в России во втором полугодии 2020 года, пишет «РГ». Сборкой кроссовера займется предприятие марки в Калуге.
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Теги:
Автоновости , Mitsubishi Pajero Sport , Mitsubishi ASX , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi
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