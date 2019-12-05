Новый штраф появился в Москве

В Москве появился новый штраф за парковку — три тысячи рублей за парковку на площадках для пожарной техники и газонах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Помощник Москвы» — приложение, с помощью которого можно фиксировать нарушения правил парковки. Информация отправляется в соответствующие структуры для вынесения постановления, а пользователям начисляются баллы, которые можно обменять на оплату парковки, билеты на различные мероприятия и тому подобное.

«Теперь с помощью "Помощника Москвы" можно фиксировать случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне», — рассказала РИА Новости глава пресс-службы ЦОДД Анастасия Писарь.

По ее словам, этот проект — пилотный, стартует 5 декабря в восьми дворах в Центральном административном округе (ЦАО). Он был запущен департаментом транспорта, префектурой ЦАО и управлением по ЦАО московского управления МЧС

Случаи нелегальной парковки на площадках для пожарной техники и газонах в местах проведения пилота будут наказываться штрафом в размере трех тысяч рублей.