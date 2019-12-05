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Названы самые перепродаваемые автомобили в России 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Названы самые перепродаваемые автомобили в России
Фото: ТАСС
В России чаще всего перепродаются Audi, BMW и Honda, сообщают «Известия» со ссылкой на исследования экспертов сервиса «Авито Авто». При этом большинство подержанных машин на вторичном рынке представлено маркой Lada.
По данным экспертов, с начала года 39% подержанных Audi сменили как минимум четвёртого хозяина. Аналогичная ситуация замечена при продаже 38% BMW и 33% автомобилей марки Honda. Далее в списке самых популярных подержанных авто идут Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mazda, Opel, Peugeot и Volkswagen. Отечественная Lada расположилась на 10 месте рейтинга самых перепродаваемых машин: при продаже в 24% случаев в ПТС содержатся данные о более, чем трёх владельцах, в 19% указан один хозяин.
Аналитики отмечают, что реже всего российские автолюбители расстаются с марками Skoda, Renault и Kia.
Данные статистики сложились таким образом из-за «живучести» представителей немецкого автопрома, считает аналитик «Финама» Алексей Калачев.
«Что касается авто Волжского автозавода, то они, возможно, менее надежны, чем „немцы“. Но зато просты в эксплуатации и ремонте, а запчасти стоят копейки», –— добавил эксперт.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день Lada занимает большую часть вторичного рынка в России. Только в октябре на её долю пришлась четверть проводимых сделок по купле-продажи авто.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты составили рейтинг самых медленно дешевеющих моделей автомобилей. Так, «Рено Логан», впервые продаваемый на вторичном рынке, сохраняет 93% первоначальной стоимости в бюджетном классе, в С-классе максимально долго свою стоимость сохраняет Mazda 3, в D-классе — Mazda 6. В классе кроссоверов пальма первенства принадлежит Honda CR-V, среди внедорожников — «Шевроле Ниве».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Mazda 6 , Audi , Mazda 3 , Chevrolet , BMW , Kia , Peugeot , Lada , Mazda , Volkswagen , Renault , Skoda , Honda , Opel , Honda CR-V , Mitsubishi , Mercedes-Benz , Алексей Калачев , газета "Известия"
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