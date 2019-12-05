«Лексус» наказали за хамскую парковку

«Лексус» облили краской и закидали яйцами за хамскую парковку

В Лондоне недовольный водитель облил белой краской и закидал яйцами « Лексус », занявший слишком много места. Об этом сообщает The Sun

Издание опубликовало фото испачканного автомобиля. К лобовому стеклу машины прикрепили записку с требованием «не забывать о других» при парковке.

Kennedy News and Media

Очевидцы рассказали, что водитель «Лексуса» эгоистично заблокировал пространство, которого хватило бы для еще одной машины, но интернет-пользователи раскритиковали такой способ наказания.

«Даже такая парковка никак не оправдывает эту реакцию», — написал один из них.

«Это чрезмерная реакция. Он немного чокнутый, не так ли? Кто-то не в себе», — согласился другой.

Как сообщал «Рамблер», в Нижнем Тагиле пьяный мужчина угрожал зарезать 19-летнюю девушку за неправильную парковку. Девушка припарковала свое авто с торца жилого дома. Местный житель заявил, что парковаться тут запрещено, разбил стекло в машине и избил девушку.