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Россиянам перестало хватать на подержанные машины 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянам перестало хватать на подержанные машины
Фото: РИА Новости
В России растет рынок автокредитования при покупке подержанных машин, пишет «Коммерсантъ». В ноябре объем продаж вырос на 15 процентов в количественном выражении и на 25 процентов в денежном.
Издание ссылается на данные «Автостата», собирающего информацию в крупнейших банках. Согласно им, растет только рынок подержанных автомобилей, покупаемых в кредит — объем сделок с новыми машинами, напротив, снижается.
В ноябре общее количество покупок упало на 2,4 процента (в денежном выражении объем кредитования вырос на 7,3 процента). В сегменте новых автомобилей число сделок снизилось на восемь процентов, объем выданных займов увеличился на четыре процента.
Рост в денежном выражении объясняется подорожанием автомобилей. Как следствие, в ноябре выросла средняя величина кредита: на новые автомобили — на 13 процентов, на машины с пробегом — на восемь.
Еще одна причина в том, что при покупке за заемные средства клиенты зачастую выбирают более дорогую комплектацию, нежели при оплате наличными, отмечают опрошенные изданием автодилеры. К тому же, автоцентры нередко предлагают кредитные программы со специальными условиями, чем повышают спрос.
В начале ноября в России был отмечен рост цен на автомобили — до 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главной причиной называлась низкая загрузка производственных мощностей, из-за которой автоконцерны закладывали свои растущие затраты в цены.
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