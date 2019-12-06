Страховой рынок ждет продолжения реформы ОСАГО

В начале 2019 года началась реформа ОСАГО: с 9 января тарифный коридор по "автогражданке" был расширен на 20%, а коэффициент "возраст-стаж" стал включать 58 вместо 4 параметров. С 1 апреля вступили в силу изменения, касающиеся коэффициента бонус-малус. Для тех автовладельцев, у кого было несколько значения коэффициента, закрепили один, самый низкий. В случае перерыва в вождении за автомобилистом теперь сохраняется тот же коэффициент, который был у него до перерыва.

С января по октябрь этого года средняя цена полиса ОСАГО снизилась на 5,3%, до 5400 рублей, посчитали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Средняя выплата при этом, напротив, выросла на 2,7%, до 68 тысяч рублей.

— За 10 месяцев этого года, после того как начался первый этап реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, общие сборы премий стали меньше на 7,43 миллиарда рублей, а общие выплаты увеличились на 7,76 миллиарда рублей. Одновременно, по данным Банка России, количество жалоб на ОСАГО за этот же период снизилось на 40%. Такие показатели — результат возросшей конкуренции между страховщиками, — указал президент РСА Игорь Юргенс

В РСА настаивают на том, что реформу ОСАГО необходимо продолжить. Эксперты отмечают, что снижение средней премии по ОСАГО объясняется возросшей конкуренцией на рынке, а постоянный рост средней выплаты настораживает. Бесконечно такая ситуация продолжаться не сможет: чтобы в системе не наступил дисбаланс, важно довести до конца начавшуюся реформу по индивидуализации тарифов. Необходимо тщательно сбалансировать отмену одних коэффициентов с добавлением новых, характеризующих стиль вождения, степень потенциальной опасности автовладельца для других участников дорожного движения и других.

— На фоне новости о снижении стоимости полиса ОСАГО многие не обращают внимания на изменения других показателей. Так, например, увеличилось количество договоров (+1,5%), количество заявленных (+4,7%) и урегулированных убытков (+3,9%), общий размер выплаченных возмещений (+6,6%), — отметил директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев . — А показатель общих сборов по рынку, напротив, сократился на 4%. В этих условиях рынок все еще сохраняет потенциал к снижению средней премии, но при этом начинает "балансировать" на грани убыточности. Усиление таких факторов, как мошенничество, способно нарушить стабильность сегмента и даже привести к новому витку кризиса. Поэтому для сохранения текущей тенденции необходимо продолжать реализацию проекта либерализации.

Второй этап реформы ОСАГО предполагал увеличение лимита выплат по ущербу жизни и здоровью в четыре раза, до 2 миллионов рублей, а также отмену коэффициентов территории и мощности при расчете тарифа. Вместо них планировалось ввести новый коэффициент, учитывающий манеру вождения и нарушения ПДД. Эти изменения, как ожидалось, позволили бы страховщикам сделать тарифы ОСАГО более индивидуальными и расширить тарифный коридор на 40%. Эксперты указывали, что такая конструкция сделает стоимость полиса более справедливой, и аккуратные водители не будут платить за лихачей.

Но рассмотрение законопроекта с этими изменениями в Госдуме , запланированное на середину октября, было перенесено. Депутаты во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли свой вариант изменений, которые вводят так называемый коэффициент нарушений ПДД. В случае неоднократных серьезных нарушений правил в течение года стоимость ОСАГО повышается. Речь идет о проезде на красный свет, превышении скорости более чем на 60 километров в час, выезде на "встречку", управлении автомобилем в состоянии опьянения.

"После дискуссии в парламенте, после обсуждения в администрации президента и с Банком России пришли к мнению, что расширение тарифного коридора и повышение страхового возмещения до 2 миллионов рублей может привести к существенному росту тарифов", — пояснил господин Аксаков "Интерфаксу". По его словам, индивидуализация тарифов с учетом соблюдения ПДД, количества дорожно-транспортных происшествий, иных критериев, характеризующих водителя — это главное, что должно обеспечить справедливость в тарифообразовании.

— В текущей версии законопроекта стоимость ОСАГО для "нарушителей" не может превышать трехкратное максимальное значение базовой ставки, установленное ЦБ для категории транспорта, — указал Виталий Княгиничев. — Что касается потенциала данной меры — на наш взгляд, введение коэффициента станет шагом на пути к индивидуализации тарифа. Ведь не секрет, что в ОСАГО давно сложилась ситуация, когда добросовестные автолюбители вынуждены переплачивать за аварийных. Главное — обеспечить бесперебойный доступ страховщиков к данным о нарушениях, что потребует синхронизацию баз данных и "тонкие настройки" систем.

Сейчас РСА разрабатывает в своей IT-системе "витрину" для Банка России, чтобы регулятор имел оперативный доступ к актуальным статистическим данным по ОСАГО и мог оперативно отслеживать динамику различных показателей. Об этом в октябре "Российской газете" рассказал исполнительный директор союза Евгений Уфимцев

С 1 апреля 2020 года РСА добавит в IT-систему функционал, позволяющий бороться с распространенными мошенническими практиками по ОСАГО. Благодаря этому уйдет в прошлое проблема "фиктивных мотоциклов", когда при оформлении электронного полиса ОСАГО на автомобиль мошенниками в качестве марки транспортного средства указывались мотоциклы или мопеды, базовый тариф по которым ниже. А местом регистрации транспортного средства указывался регион с низким территориальным коэффициентом. Это позволяло сделать полис в несколько раз дешевле.