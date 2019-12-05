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Российский авторынок в ноябре снизился на 6% 

Автостат + ещё 2 1 час назад
Российский авторынок замедлил темпы роста
Фото: РИА Новости
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в ноябре снизились на 6,4% до 156848 машин. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года российский авторынок составил 1 млн 580 тыс. 297 автомобилей (-2,8%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
Как отмечают в АЕБ, ноябрь с потерями в продажах свыше 6% подтвердил превалирующий негативный тренд российского автомобильного рынка в этом году. Конечно, сравнение с прошлым годом должно учитывать хорошие продажи в его конце, вызванные ожидавшимся повышением НДС. Именно по этой причине в ассоциации не рассчитывают увидеть смену тренда на позитивный в декабре.
Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в ноябре 31217 автомобилей LADA (-7%). Второе место по объему продаж заняла KIA — реализация 19606 машин (-7%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 16314 проданных автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности.
Далее следует Renault — автомобили этой марки выбрали 12833 покупателя (-5%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чьи продажи составили 9160 машин (-10%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам ноября также вошли Skoda (9050 шт., +11%), Toyota (8806 шт., -12%), ГАЗ (6309 шт., +25%), Nissan (5113 шт., -32%) и Mitsubishi (4124 шт., -7%).
Источник: https://www.autostat.ru/news/42053/ © Автостат.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Другое , ДТП , Тест-драйвы , Hyundai , Nissan , Kia , Lada , Toyota , Volkswagen , Renault , Skoda , Mitsubishi , Автоваз
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