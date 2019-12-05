VW показал на видео новое дешевое кросс-купе

Volkswagen показал на видео новое дешевое кросс-купе

Немецкий бренд опубликовал видеотизер новой глобальной модели, получившей название Nivus. Новинка выйдет на рынок Бразилии 2020 году.

Информация о кросс-купе появилась еще в мае, но тогда, с подачи зарубежных СМИ, ему прочили название T-Sport. Теперь выяснилось, что Volkswagen решил нарушить традицию из выпустить первый паркетник с именем, начинающимся не на "Т".

По предварительным данным, Nivus построят на модульной платформе MQB A0, которая также лежит в базе Volkswagen Polo новой генерации, компакт-кросса T-Cross и седана Virtus для бразильского рынка.

Возможно, у Polo новинка позаимствует и гамму двигателей: в Бразилии хэтчбек доступен с 1-литровым и 1,6-литровым "атмосферниками" мощностью 75 и 110 л.с. соответственно и 1-литровой "турботройкой" с отдачей 116 л.с. Моторы сочетаются с шестиступенчатой МКП или "автоматом" с тем же количеством передач.

Сборку Nivus наладят на бразильском заводе в Сан-Бернарду-ду-Кампу в мае следующего года. Ожидается, что его стоимость будет ниже T-Cross и составит от 75-80 тыс. реалов (1,1-1,2 млн руб.).