ГИБДД дополнит теоретическую часть экзамена на права вопросами о безопасном вождении

Госавтоинспекция планирует внести изменения в теоретическую часть экзамена на водительские права, увеличив количество задач, которые будут касаться основ безопасного вождения. Об этом сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

"Мы предполагаем значительно увеличить количество теоретических задач, в основном дополнив вопросами, которые будут касаться основ безопасного вождения транспортного средства", — сказал он.

По его словам, необходимо добавить вопросы, которые касаются психологических основ, отдельно выделить профессиональный блок, добавить вопросы по медицине. "Мы имеем полную техническую возможность для того, чтобы кандидат в водители, который сдает теоретический экзамен на определенную категорию, отвечал на вопросы, касающиеся только этой категории", — отметил Гиляков.

Данное нововведение, отметил представитель ГИБДД, планируется ввести с октября следующего года.