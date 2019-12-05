Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
СК начал проверку по факту ДТП с маршруткой в Калуге
СК начал проверку по факту ДТП с маршруткой в Калуге
ДТП
Королева красоты разбилась в ДТП
Королева красоты разбилась в ДТП
ДТП
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
ДТП
Мясорубка в Калуге: 25 пострадавших
Мясорубка в Калуге: 25 пострадавших
ДТП

ГИБДД дополнит теоретическую часть экзамена на права вопросами о безопасном вождении 

ТАСС + ещё 29 3 часа назад
Госавтоинспекция планирует внести изменения в теоретическую часть экзамена на водительские права, увеличив количество задач, которые будут касаться основ безопасного вождения. Об этом сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.
"Мы предполагаем значительно увеличить количество теоретических задач, в основном дополнив вопросами, которые будут касаться основ безопасного вождения транспортного средства", — сказал он.
По его словам, необходимо добавить вопросы, которые касаются психологических основ, отдельно выделить профессиональный блок, добавить вопросы по медицине. "Мы имеем полную техническую возможность для того, чтобы кандидат в водители, который сдает теоретический экзамен на определенную категорию, отвечал на вопросы, касающиеся только этой категории", — отметил Гиляков.
Данное нововведение, отметил представитель ГИБДД, планируется ввести с октября следующего года.
ТАСС: последние новости
Москвичи смогут фиксировать незаконную парковку на местах спецтехники с 5 декабря Москвичи смогут фиксировать незаконную парковку на местах спецтехники с 5 декабря Дрозденко призвал Ford ускорить продажу автомобильного завода во Всеволожске Дрозденко призвал Ford ускорить продажу автомобильного завода во Всеволожске В ГИБДД сообщили о росте ДТП с начинающими водителями с начала года В ГИБДД сообщили о росте ДТП с начинающими водителями с начала года
Комментарии 29 
Теги:
Автоновости , Видео , ДТП , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК начал проверку по факту ДТП с маршруткой в Калуге
СК начал проверку по факту ДТП с маршруткой в Калуге
Королева красоты разбилась в ДТП
Королева красоты разбилась в ДТП 1
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео 1
Мясорубка в Калуге: 25 пострадавших
Мясорубка в Калуге: 25 пострадавших 35
Российский авторынок замедлил темпы роста
Российский авторынок замедлил темпы роста 2
Видео
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
00:15
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
ДТП
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
00:09
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
Автоновости
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
00:47
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
ДТП
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
01:21
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
ДТП
Опубликовано видео ДТП с пассажирским автобусом
00:42
Опубликовано видео ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Медведев предупредил водителей о несправедливых штрафах
00:39
Медведев предупредил водителей о несправедливых штрафах
Автоновости
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
07:24
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
Автоновости
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
01:00
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
ДТП
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы
02:37
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы
Автоновости Бортжурнал
Дело о «пьяном мальчике»: эксперт останется безнаказанным
02:58
Дело о «пьяном мальчике»: эксперт останется безнаказанным
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение