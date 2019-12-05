В России станет сложнее получить водительские права

Количество вопросов на теоретической части экзамена для получения водительских прав значительно увеличится. Об этом, как сообщает ТАСС , рассказал замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

По его словам, большинство новых вопросов будет касаться навыков безопасного управления автомобилем. Также в ГИБДД намерены добавить вопросы, которые касаются психологических основ, отдельно выделить профессиональный блок, добавить вопросы по медицине.

Также, по словам Гилякова, планируется отказаться от штрафных баллов при проведении экзамена.

«Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев», — отметил он.

Как ранее сообщал «Рамблер», ГИБДД также планирует отменить «площадку» при сдаче экзамена для получения водительских прав.

Все нововведения должны вступить в силу 1 октября 2020 года.