МВД открестилось от приборов фото— и видеофиксации

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал, по какому принципу работают приборы фото— и видеофиксации нарушений ПДД. Министерство не имеет к этой технике никакого отношения.

ГИБДД и МВД вопреки сложившимся стереотипам не контролируют работу комплексов, а отвечают только за безопасность дорожного движения. К деньгам. получаемых от штрафов, полученным по приборам, МВД тоже не имеет никакого отношения — это всё вопрос к властям регионов, приводит слова министра РИА Новости.

Региональные власти заключают договора с коммерческими структурами, которые устанавливают устройства на дорогах и отвечают за их эксплуатацию. На штрафах зарабатывают коммерсанты и частично — местные бюджеты.

"В этой цепочке сотрудников министерства нет. Мы не были рядом с этими устройствами и не будем находиться", — уточнил министр.

Другое дело, когда Владимир Путин поручил министерству более внимательно отнестись к местам установки приборов. Тогда была создана интерактивная карта на сайте ГИБДД, где были обозначены устройства. Ею пользуются навигационные системы, то есть автомобилисты.

В ближайшее время Минтранспорта подготовит методические рекомендации, по которым МВД будет согласовывать и контролировать места установки приборов.

Ранее News.ru сообщал, что если снимок с видеокамер некачественный и сделан в плохую погоду, то штраф накладываться не должен. Это следует из разъяснений по работе с камерами, направленных ГИБДД в регионы.