В России на продажу выставлен BMW с портретом Путина

В России на продажу выставлен BMW с портретом Владимира Путина на капоте

На одном из сайтов бесплатных объявлений эксперты обнаружили уникальный BMW 3-Series с портретом президента РФ.

В Москве на одном из сайтов объявлений автомобилист выставил на продажу BMW 3-Series с изображенным на капоте портретом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина . Возраст машины составляет пять лет. За лот владелец машины просит 1,2 млн рублей.

Car.ru

Как указано в объявлении, автомобиль никогда не продавался и не попадал в аварии, а так же регулярно проходил техническое обслуживание в официальных дилерских центрах BMW на территории России. Общий уровень пробега за пять лет использования составляет всего 45 тыс. км. Машина продаётся со всеми необходимыми документами, в которых можно проверить правдивость данных в объявлении.

Нестандартным данный автомобиль делает портрет президента, который стоит возле Спасской башни столичного Кремля и церкви Христа Спасителя

К сожалению, точную причину продажи владелец не уточнил. Также обозначенный в 1,2 млн ценник не является конечным, он может обсуждаться с потенциальным покупателем, который приедет на встречу с продавцом.