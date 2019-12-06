Женщина похвасталась «Ауди» и стала жертвой угонщиков

Жительница английского города Лидс опубликовала в фейсбук фото своей новой « Ауди » за 30 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей) и привлекла внимание угонщиков. Об этом сообщает Daily Star

20-летняя британка показала фото новой машины и написала, что «только что купила эту красотку». Когда она вернулась домой на новом авто, ее уже поджидали преступники.

Пока женщина возилась с сумкой и телефоном, угонщики проскользнули в открытые ворота. Когда она вышла из машины, двое преступников сбили ее с ног, а третий запрыгнул на водительское сиденье.

Женщина пыталась драться с угонщиками, но безуспешно: они сели в «Ауди» и уехали.

Как сообщал «Рамблер», в Москве клиенты угнали автомобиль у таксиста. Это произошло, когда водитель остановился и вышел из авто, чтобы зайти в магазин. Для поимки угонщиков объявляли план «Перехват».