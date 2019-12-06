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Женщина похвасталась «Ауди» и стала жертвой угонщиков 

Рамблер 4 часа назад
Женщина похвасталась «Ауди» и стала жертвой угонщиков
Фото: depositphotos.com
Жительница английского города Лидс опубликовала в фейсбук фото своей новой «Ауди» за 30 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей) и привлекла внимание угонщиков. Об этом сообщает Daily Star.
20-летняя британка показала фото новой машины и написала, что «только что купила эту красотку». Когда она вернулась домой на новом авто, ее уже поджидали преступники.
Пока женщина возилась с сумкой и телефоном, угонщики проскользнули в открытые ворота. Когда она вышла из машины, двое преступников сбили ее с ног, а третий запрыгнул на водительское сиденье.
Женщина пыталась драться с угонщиками, но безуспешно: они сели в «Ауди» и уехали.
Как сообщал «Рамблер», в Москве клиенты угнали автомобиль у таксиста. Это произошло, когда водитель остановился и вышел из авто, чтобы зайти в магазин. Для поимки угонщиков объявляли план «Перехват».
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Автоновости , Audi
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