В РСА открестились от прогноза роста стоимости ОСАГО

Страховщики открестились от прогноза роста стоимости ОСАГО

По словам представителей Российского союза автостраховщиков (РСА), цены полисов ОСАГО по стране снижаются.

В РСА опровергли опубликованный "Известиями" на этой неделе прогноз резкого роста стоимости "автогражданки" с нового года. Страховщики заявили, что не давали таких данных, а приведенная информация противоречит актуарным оценкам, сообщает "Коммерсантъ".

По данным организации, реформа по индивидуализации тарифов уже привела к снижению средней стоимости полиса ОСАГО более чем на 5%. За январь-ноябрь 2019 года средняя цена полиса упала в 76 регионах России, в которых проживают 95,3% автовладельцев. Падение цен эксперты объясняют возросшей конкуренцией между страховыми компаниями.

Вместе с этим средние выплаты растут: с начала года они увеличились на 2,7% — с 66,3 тыс. до 68 тыс. руб. Ожидается дальнейший рост из-за вступивших в силу актуализированных справочников со средней стоимостью автозапчастей. Цена "средней корзины" деталей увеличилась на 9,9%.

Напомним, в среду в СМИ появилась информация о возможном скачке цен на ОСАГО на 30% из-за внесения поправок в законопроект о либерализации "автогражданки".