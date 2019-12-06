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Страховщики открестились от прогноза роста стоимости ОСАГО 

Авторамблер 2 часа назад
В РСА открестились от прогноза роста стоимости ОСАГО
Фото: depositphotos.com
По словам представителей Российского союза автостраховщиков (РСА), цены полисов ОСАГО по стране снижаются.
В РСА опровергли опубликованный "Известиями" на этой неделе прогноз резкого роста стоимости "автогражданки" с нового года. Страховщики заявили, что не давали таких данных, а приведенная информация противоречит актуарным оценкам, сообщает "Коммерсантъ".
По данным организации, реформа по индивидуализации тарифов уже привела к снижению средней стоимости полиса ОСАГО более чем на 5%. За январь-ноябрь 2019 года средняя цена полиса упала в 76 регионах России, в которых проживают 95,3% автовладельцев. Падение цен эксперты объясняют возросшей конкуренцией между страховыми компаниями.
Вместе с этим средние выплаты растут: с начала года они увеличились на 2,7% — с 66,3 тыс. до 68 тыс. руб. Ожидается дальнейший рост из-за вступивших в силу актуализированных справочников со средней стоимостью автозапчастей. Цена "средней корзины" деталей увеличилась на 9,9%.
Напомним, в среду в СМИ появилась информация о возможном скачке цен на ОСАГО на 30% из-за внесения поправок в законопроект о либерализации "автогражданки".
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Теги:
Автоновости , газета "Известия"
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