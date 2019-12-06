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Toyota Corolla лишится традиционных ДВС 

Авторамблер + ещё 2 6 часов назад
Toyota Corolla лишится традиционных ДВС
Фото: Toyota
В следующем году из моторной гаммы европейских Corolla исчезнут традиционные двигатели, на смену которым придут две гибридные силовые установки.
Об этом сообщает издание Autocar. В Великобритании "Короллы" уже доступны исключительно в бензоэлектрических версиях с 1,8— и 2-литровыми моторами в базе. Совокупная отдача установок составляет 122 и 182 л.с. соответственно. Бензиновый турбодвигатель объемом 1,2 л исключен из линейки Corolla.
Кроме этого, к 2020 году Toyota выведет на рынок две новых версии соперника Ford Focus, представленных на Женевском автосалоне: хот-хэтч Corolla GR Sport и вседорожную Touring Sports Trek.
Хот-хэтч, выпущенный под брендом спортивного подразделения Toyota GR или Gazoo Racing, получил спортивный антураж — новую решетку радиатора, аэродинамический обвес и 18-дюймовые колесные диски — но в технической части ничем не отличается от стандартной Corolla. В салоне установлены спортивные сиденья и 7-дюймовый сенсорный экран мультимедиа.
Названный в честь производителя велосипедов Trek, с которым Toyota заключила партнерское соглашение, Touring Sports Trek отличается увеличенным на 20 мм клиренсом, накладками из неокрашенного пластика на бамперах, арках и порогах и 17-дюймовыми колесными дисками.
До России новинки, скорее всего, не доберутся. На отечественном рынке доступна Corolla двенадцатого поколения, продажи которой стартовали в марте. Седан оснащается безальтернативным 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. в сочетании с "механикой" или "автоматом". Стоимость у дилеров варьируется от 1,17 млн до 1,7 млн руб.
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Теги:
Автоновости , Ford Focus , Toyota , Toyota Corolla
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