Toyota Corolla лишится традиционных ДВС

В следующем году из моторной гаммы европейских Corolla исчезнут традиционные двигатели, на смену которым придут две гибридные силовые установки.

Об этом сообщает издание Autocar. В Великобритании "Короллы" уже доступны исключительно в бензоэлектрических версиях с 1,8— и 2-литровыми моторами в базе. Совокупная отдача установок составляет 122 и 182 л.с. соответственно. Бензиновый турбодвигатель объемом 1,2 л исключен из линейки Corolla.

Кроме этого, к 2020 году Toyota выведет на рынок две новых версии соперника Ford Focus , представленных на Женевском автосалоне: хот-хэтч Corolla GR Sport и вседорожную Touring Sports Trek.

Хот-хэтч, выпущенный под брендом спортивного подразделения Toyota GR или Gazoo Racing, получил спортивный антураж — новую решетку радиатора, аэродинамический обвес и 18-дюймовые колесные диски — но в технической части ничем не отличается от стандартной Corolla. В салоне установлены спортивные сиденья и 7-дюймовый сенсорный экран мультимедиа.

Названный в честь производителя велосипедов Trek, с которым Toyota заключила партнерское соглашение, Touring Sports Trek отличается увеличенным на 20 мм клиренсом, накладками из неокрашенного пластика на бамперах, арках и порогах и 17-дюймовыми колесными дисками.

До России новинки, скорее всего, не доберутся. На отечественном рынке доступна Corolla двенадцатого поколения, продажи которой стартовали в марте. Седан оснащается безальтернативным 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. в сочетании с "механикой" или "автоматом". Стоимость у дилеров варьируется от 1,17 млн до 1,7 млн руб.