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Новый документ на автомобиль появится в России 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Новый документ на автомобиль появится в России
Фото: ТАСС
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль, который будет информировать о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. Об этом сообщает RT.
Документ под названием этикетка энергоэффективности" был добавлен в связи с изменением ГОСТа. Он будет содержать информацию о количестве выделяемого транспортным средством углекислого газа, а также количеством бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 км движения.
Кроме того, для владельцев электроавтомобилей документ будет содержать данные о количестве потребляемой электроэнергии, а также какой у него запас хода.
Согласно ГОСТу, эта документация должна входить в общий пакет сопроводительных документов, предъявляемый при продаже и покупке машины.
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