Новый документ на автомобиль появится в России

В России появится новый документ на автомобиль

Для российских водителей введут экологические документы на автомобили. Это произойдет из-за нового ГОСТа, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Новый ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года. Он требует информировать покупателей об экологических характеристиках машин. Поэтому производитель будет прилагать к пакету сопроводительной документации на автомобиль и отдельный экологический документ — этикетку энергоэффективности.

В этом документе укажут, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство и сколько бензина, дизтоплива или газа расходуется на 100 км трассы.

Для электромобилей уточнят количество требуемой электроэнергии и запас хода.

Новое правило распространяется на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонн.

В Росстандарте говорят, что ГОСТ поможет в решении экологических проблем. В частности, в стране появится более подробная и точная статистика по выбросам углекислого газа.

Сейчас в состав сопроводительной документации на автомобиль входят паспорт транспортного средства, сервисная книжка и руководство по эксплуатации.