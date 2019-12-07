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В России появится новый документ на автомобиль 

Рамблер + ещё 26 4 часа назад
Новый документ на автомобиль появится в России
Фото: ТАСС
Для российских водителей введут экологические документы на автомобили. Это произойдет из-за нового ГОСТа, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
Новый ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года. Он требует информировать покупателей об экологических характеристиках машин. Поэтому производитель будет прилагать к пакету сопроводительной документации на автомобиль и отдельный экологический документ — этикетку энергоэффективности.
В этом документе укажут, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство и сколько бензина, дизтоплива или газа расходуется на 100 км трассы.
Для электромобилей уточнят количество требуемой электроэнергии и запас хода.
Новое правило распространяется на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонн.
В Росстандарте говорят, что ГОСТ поможет в решении экологических проблем. В частности, в стране появится более подробная и точная статистика по выбросам углекислого газа.
Сейчас в состав сопроводительной документации на автомобиль входят паспорт транспортного средства, сервисная книжка и руководство по эксплуатации.
Ранее «Рамблер» сообщал, что экс-ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг «сумасшедшей шведкой». По его словам, своей борьбой за экологию она убивает интерес молодой аудитории к автомобилям.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Автоновости , Джереми Кларксон , Грета Тунберг
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