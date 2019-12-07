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Что делать при заторе на АЗС 

Рамблер 4 часа назад
Что делать при заторе на АЗС
Фото: РИА Новости
Если водитель занимает колонку на автомобильной заправочной станции слишком долго, остальным водителям следует жаловаться сотрудникам АЗС. Об этом пишет «АвтоВзгляд».
По словам автора публикации, нередко очереди на АЗС возникают по той причине, что после оплаты бензина «нерасторопные» водителей еще и пьют кофе и посещают туалет.
Между тем оставленную у колонки машину можно объехать, поэтому формально ее водителем правила дорожного движения не нарушены. Нарушение ПДД, а именно их пункта 12.4, который запрещает перекрывать движение другим транспортным средствам, имело бы место, если бы машина преграждала проезд между колонками.
Кроме того, отсутствует и регламент, который отводил бы на пребывание у колонки определенное время. Впрочем, существуют инструкции операторов автозаправочных станций.
«В (них. — Прим. ред.) черным по белому прописана обязанность бесперебойного обеспечения топлива клиентам», — отмечает автор публикации.
В этой связи он рекомендует в случае возникновения очереди по вине «нерасторопных» водителей обращаться к сотрудникам АЗС «смело» — среди их обязанностей есть и принятие мер по преодолению затора.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Автоновости , АвтоВзгляд
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