Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми автомобилями

К такому выводу пришли эксперты из консалтинговой компании JATO Dynamics.

Они выяснили, что самые дорогие автомобили покупают в США и Канаде. Средний ценник на машину там составляет 35614 долларов.

Наиболее дешевые авто продаются в Индии, где покупка обходится в среднем в 12541 доллар. На втором месте — Бразилия, Мексика и Аргентина, на третьем — Россия. Здесь средняя стоимость автомобиля составляет 24140 долларов.

По мнению старшего аналитика «Информационно-аналитического центра „Альпари“ Анны Бодровой , ценовая политика в этой сфере напрямую зависит от платежеспособности населения.

— Нет никакого смысла предлагать в России люксовые марки машин, если личные доходы населения не растут шестой год, а ставки по кредитам, несмотря на все усилия Центробанка, все еще довольно высоки, — приводит слова Бодровой „Российская газета“.

Ранее сообщалось, что новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России.