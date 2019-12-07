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Бортжурнал

Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми автомобилями 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми автомобилями
Фото: Вечерняя Москва
К такому выводу пришли эксперты из консалтинговой компании JATO Dynamics.
Они выяснили, что самые дорогие автомобили покупают в США и Канаде. Средний ценник на машину там составляет 35614 долларов.
Наиболее дешевые авто продаются в Индии, где покупка обходится в среднем в 12541 доллар. На втором месте — Бразилия, Мексика и Аргентина, на третьем — Россия. Здесь средняя стоимость автомобиля составляет 24140 долларов.
По мнению старшего аналитика «Информационно-аналитического центра „Альпари“ Анны Бодровой, ценовая политика в этой сфере напрямую зависит от платежеспособности населения.
— Нет никакого смысла предлагать в России люксовые марки машин, если личные доходы населения не растут шестой год, а ставки по кредитам, несмотря на все усилия Центробанка, все еще довольно высоки, — приводит слова Бодровой „Российская газета“.
Ранее сообщалось, что новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России.
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Теги:
Автоновости , Анна Бодрова , Центральный банк России , "Российская газета"
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