Названы самые популярные марки автомобилей в России

В России составили рейтинг самых популярных автомобилей в ноябре 2019 года. Цифры приводит «Автостат».

Первенство удерживает LADA . В ноябре салоны продали 31 217 автомобилей данной отечественной марки. Это 19,9%. доли рынка. На втором месте — KIA (19 612 проданных машин, рыночная доля 12,5%). Замыкает тройку лидеров еще один корейский бренд, Hyundai (16 314 автомобилей,10,4%).

На совокупную долю трех брендов в прошлом месяце пришлось свыше 40% российского авторынка.

В ноябре по всей стране продали 156 848 новых легковых автомобилей. Это на 6,4% меньше, чем год назад. За 11 месяцев рынок также показал падение (-2,8%, до 1 580 297 штук).