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Названы самые популярные марки автомобилей в России 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Названы самые популярные марки автомобилей в России
Фото: РИА Новости
В России составили рейтинг самых популярных автомобилей в ноябре 2019 года. Цифры приводит «Автостат».
Первенство удерживает LADA. В ноябре салоны продали 31 217 автомобилей данной отечественной марки. Это 19,9%. доли рынка. На втором месте — KIA (19 612 проданных машин, рыночная доля 12,5%). Замыкает тройку лидеров еще один корейский бренд, Hyundai (16 314 автомобилей,10,4%).
На совокупную долю трех брендов в прошлом месяце пришлось свыше 40% российского авторынка.
В модельной структуре первое место занимает LADA Granta. В ноябре покупатели приобрели 12 574 машины. Следом расположилась LADA Vesta с результатом 8 703 автомобиля. «Бронза» у KIA Rio (7 733 машины). В пятерку лидеров также во шли кроссовер Hyundai Сreta и седан Volkswagen Polo.
В ноябре по всей стране продали 156 848 новых легковых автомобилей. Это на 6,4% меньше, чем год назад. За 11 месяцев рынок также показал падение (-2,8%, до 1 580 297 штук).
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт прокомментировал идею сократить период эксплуатации шипованной резины.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Автоновости , Hyundai , Lada Granta , Kia , Lada Vesta , Volkswagen Polo , Lada , Volkswagen , Kia Rio
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