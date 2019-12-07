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Новый обязательный документ на автомобиль вызвал сомнения 

Lenta.ru 3 часа назад
Новый обязательный документ на автомобиль вызвал сомнения
Фото: depositphotos.com
Рассчитать показатель экологичности для нового обязательного документа на автомобиль будет проблематично. Такое мнение выразил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Он указал, что подсчитать выбросы машин достаточно сложно, но в целом возможно.
«Моя позиция принципиальна, она заключается в том, что это не должно ударить по карману обычных граждан», — выразил депутат свои сомнения.
С точки зрения Бурматова, вводить новый документ можно, если он будет эффективен с точки зрения расчетов, главное, чтобы на потребителей не выросла финансовая нагрузка.
В свою очередь, председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук заявил изданию URA.ru, что новый документ с его точки зрения бессмысленный, и усомнился в его необходимости.
«Как это к машине будет относиться — не знаю, это же транспортное средство. Что там может быть энергоэффективного?», — сказал он.
Ранее стало известно, что с 31 марта 2020 года в список обязательных сопроводительных документов на машину будет включена так называемая «этикетка энергоэффективности». В документе необходимо указывать расход топлива на 100 километров хода и выбросы углекислого газа для конкретного автомобиля, а для электромобилей будут учитываться расход электроэнергии и запас хода.
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Теги:
Автоновости , Владимир Бурматов , Кирилл Форманчук , Госдума
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