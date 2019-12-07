Новый обязательный документ на автомобиль вызвал сомнения

Рассчитать показатель экологичности для нового обязательного документа на автомобиль будет проблематично. Такое мнение выразил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

Он указал, что подсчитать выбросы машин достаточно сложно, но в целом возможно.

«Моя позиция принципиальна, она заключается в том, что это не должно ударить по карману обычных граждан», — выразил депутат свои сомнения.

С точки зрения Бурматова, вводить новый документ можно, если он будет эффективен с точки зрения расчетов, главное, чтобы на потребителей не выросла финансовая нагрузка.

В свою очередь, председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук заявил изданию URA.ru, что новый документ с его точки зрения бессмысленный, и усомнился в его необходимости.

«Как это к машине будет относиться — не знаю, это же транспортное средство. Что там может быть энергоэффективного?», — сказал он.

Ранее стало известно, что с 31 марта 2020 года в список обязательных сопроводительных документов на машину будет включена так называемая «этикетка энергоэффективности». В документе необходимо указывать расход топлива на 100 километров хода и выбросы углекислого газа для конкретного автомобиля, а для электромобилей будут учитываться расход электроэнергии и запас хода.