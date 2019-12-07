Очень сложно: как поменять аккумулятор по гарантии

Поменять аккумулятор автомобиля по гарантии очень сложно, потому что гарантийных случаев мало, а эксплуатация батареи должна быть признана правильной. Об этом пишет «АвтоВзгляд».

Словенские аккумуляторы TAB и Topla популярны в России на протяжении уже десятков лет. Их эксплуатационные показатели отличные, а гарантийные обязательства жесткие. В этой связи именно на их примере издание рассмотрело тему гарантийного обслуживания аккумуляторов.

Гарантийный срок на аккумуляторы TAB и Topla при условии их покупки у официальных дилеров на территории России составляет два-четыре года, а документом, подтверждающим право на гарантийное обслуживание, является заполненный правильно и без помарок гарантийный талон.

Ситуаций, которые можно считать гарантийными, немного, вызваны они могут быть лишь производственными дефектами, а выявление такового — повод не для мгновенного гарантийного обслуживания, а лишь для выяснения причин появления дефекта. Для гарантийного обслуживания же надо, чтобы содержание автовладельцем аккумулятора было признано исключительно правильным.