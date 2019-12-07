Очень сложно: как поменять аккумулятор по гарантии 

Поменять аккумулятор автомобиля по гарантии очень сложно, потому что гарантийных случаев мало, а эксплуатация батареи должна быть признана правильной. Об этом пишет «АвтоВзгляд».
Словенские аккумуляторы TAB и Topla популярны в России на протяжении уже десятков лет. Их эксплуатационные показатели отличные, а гарантийные обязательства жесткие. В этой связи именно на их примере издание рассмотрело тему гарантийного обслуживания аккумуляторов.
Гарантийный срок на аккумуляторы TAB и Topla при условии их покупки у официальных дилеров на территории России составляет два-четыре года, а документом, подтверждающим право на гарантийное обслуживание, является заполненный правильно и без помарок гарантийный талон.
Ситуаций, которые можно считать гарантийными, немного, вызваны они могут быть лишь производственными дефектами, а выявление такового — повод не для мгновенного гарантийного обслуживания, а лишь для выяснения причин появления дефекта. Для гарантийного обслуживания же надо, чтобы содержание автовладельцем аккумулятора было признано исключительно правильным.
«В случае, когда есть подозрение на производственный дефект, автовладелец должен оформить претензию, обратившись непосредственно в дилерский магазин или в авторизованный сервисный центр», — подытожил автор публикации.