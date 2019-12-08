Названы самые популярные автомобили в России

Названы самые популярные марки автомобилей в России

Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало рейтинг продаж легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в России по итогам прошедшего месяца.

Самой популярной маркой оказалась LADA , продажи которой за ноябрь составили 31 217 экземпляров. За российским производителем следуют корейцы KIA с результатом 19 612 проданные единицы и Hyundai с показателем 16 314 штуки. Суммарно на долю трех брендов пришлось более 40 процентов российского авторынка, подчеркивает агентство.

Всего за ноябрь продажи новых автомобилей составили 156 848 штук, что на 6,4 процента меньше, чем за тот же период 2018 года. Падение рынка также зафиксировано по итогам 11 месяцев — на 2,8 процента до 1 580 297 единиц.