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Названы самые популярные марки автомобилей в России 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Названы самые популярные автомобили в России
Фото: Р-Спорт
Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало рейтинг продаж легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в России по итогам прошедшего месяца.
Самой популярной маркой оказалась LADA, продажи которой за ноябрь составили 31 217 экземпляров. За российским производителем следуют корейцы KIA с результатом 19 612 проданные единицы и Hyundai с показателем 16 314 штуки. Суммарно на долю трех брендов пришлось более 40 процентов российского авторынка, подчеркивает агентство.
Пятерку лидеров замыкают Renault (12 833 единицы) и Volkswagen (9 160 единиц). В топ-10 также попали Skoda (9 050 единиц), Toyota (8 806 единиц), GAZ (6 309 единиц), Nissan (5 113 единицы) и Mitsubishi (4 124 единицы).
Всего за ноябрь продажи новых автомобилей составили 156 848 штук, что на 6,4 процента меньше, чем за тот же период 2018 года. Падение рынка также зафиксировано по итогам 11 месяцев — на 2,8 процента до 1 580 297 единиц.
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Теги:
Автоновости , Hyundai , Nissan , Renault 12 , Kia , Lada , Toyota , Volkswagen , Renault , Skoda , Mitsubishi
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