Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
ДТП
Названы самые популярные автомобили в России
Названы самые популярные автомобили в России
Автоновости
Страшное ДТП в Нижнем Новгороде: скончался учитель
Страшное ДТП в Нижнем Новгороде: скончался учитель
ДТП
Наезд на детей в Нижнем Новгороде попал на видео
Наезд на детей в Нижнем Новгороде попал на видео
ДТП

Названы самые продаваемые в России автомобили 

Lenta.ru 1 час назад
Названы самые продаваемые в России автомобили
Фото: РИА Новости
Автомобили марки Lada были самыми продаваемыми на территории России в 2019 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Данная марка разошлась тиражом в 31,2 тысячи экземпляров. Второе место заняла Kia (19,6 тысячи), на третьей строчке оказался Hyundai (16,3 тысячи). Отмечается, что в сумме на долю трех брендов пришлось более 40 процентов российского авторынка
В десятку лидеров вошли также Renault (12,8 тысячи проданных экземпляров), Volkswagen (9,1 тысячи), Skoda (более девяти тысяч), Toyota (более восьми тысяч), GAZ (6,3 тысячи), Nissan (5,1 тысячи) и Mitsubishi (4,1 тысячи).
В марте сообщалось, что самым продаваемым автомобилем в кузове седан в 2018 году в России оказался Hyundai Solaris, который разошелся тиражом в 65,6 тысячи экземпляров. Второе и третье места рейтинга заняли отечественные Lada Granta и Vesta (65,2 и 65,1 тысячи штук соответственно).
Видео дня. Новый штраф за парковку ввели в центре столицы
Последние новости
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при Раскрыты подробности переговоров Путина и Лукашенко Раскрыты подробности переговоров Путина и Лукашенко Путин и Лукашенко завершили переговоры Путин и Лукашенко завершили переговоры 
Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Lada Granta , Kia , Hyundai Solaris , Lada , Toyota , Volkswagen , Renault , Skoda , Mitsubishi
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками 17
Названы самые популярные автомобили в России
Названы самые популярные автомобили в России
Страшное ДТП в Нижнем Новгороде: скончался учитель
Страшное ДТП в Нижнем Новгороде: скончался учитель 13
Наезд на детей в Нижнем Новгороде попал на видео
Наезд на детей в Нижнем Новгороде попал на видео
Очень сложно: как поменять аккумулятор по гарантии
Очень сложно: как поменять аккумулятор по гарантии 2
Видео
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
00:43
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
ДТП
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
00:12
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
ДТП
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
00:15
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
ДТП
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
00:09
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
Автоновости
Трагедия в Москве: автомобиль врезался в МЦК
04:31
Трагедия в Москве: автомобиль врезался в МЦК
ДТП
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
00:47
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
ДТП
Водитель разнес 13 авто во время тест-драйва
01:19
Водитель разнес 13 авто во время тест-драйва
ДТП
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
01:21
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
ДТП
Опубликовано видео ДТП с пассажирским автобусом
00:42
Опубликовано видео ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Медведев предупредил водителей о несправедливых штрафах
00:39
Медведев предупредил водителей о несправедливых штрафах
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение