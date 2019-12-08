Стало известно, зачем водители возят в салоне разбитый гаджет

Эксперты издания «За рулем» объяснили читателям, почему некоторые автолюбители возят с собой салоне разбитый неработающий смартфон, планшет или любой другой гаджет. Оказалось, что это способ заработать деньги.

Специалисты уверяют, что вопреки расхожему мнению разбитый телефон не помогает водителям избежать наказания за разговоры за рулем. Некоторые считают, что, предъявив сотруднику ГИБДД неработающий гаджет, таким образом можно убедить полицейского не выписывать штраф.

По словам автоэкспертов, смартфон с разбитым экраном хитрые водители возят с собой на случай возможного ДТП. Если автовладелец попадёт в аварию, то в список повреждённого имущества, предъявляемого страховой компании, вносится информация о переставшем работать в результате инцидента гаджете. Не исключено, что страховщики компенсируют автовладельцу ущерб.

«Мошенничество ли это? Да. Но также очевидно, что проверить и доказать обратное невозможно», — говорится в статье.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что за 9 месяцев 2019 года в России было возбуждено почти две тысячи уголовных дел о страховом мошенничестве. Суть аферы заключается в завышении реальных убытков, понесённых в ДТП, а также искажении данных об автомобильной аварии. Зачастую речь идёт о дополнительных затратах страховых компаний в размере 30-50 тысяч рублей, которые суммарно складываются в много миллиардный ущерб.