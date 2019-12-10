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Land Rover представит две неожиданные новинки 

Авторамблер + ещё 3 6 часов назад
Land Rover представит две неожиданные новинки
Фото: Autocar.co.uk
В Солихалле сформировали широкую модельную линейку, но не собираются останавливаться на достигнутом.
О чем могут размышлять лендроверовцы после показа новейшего Defender? О бюджетной модели. Издание Autocar сообщает, что такой автомобиль с внутризаводским кодовым обозначением L860 может появиться уже в 2021 году с ценником около 25 тысяч фунтов. Ожидается, что стилистически новинка унаследует как черты современного Defender, так и классических моделей бренда, но квадратные концепты DC100 2011 года напоминать не будет. Что касается названия, то не исключается вариант Land Rover 80 — своего рода отсылка к одноименной машине Series 1 с 80-дюймовой колесной базой (2,03 м).
В основу ляжет платформа D10, которая носит обозначение Omega-Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture) на автомобилях компании Tata, владеющей Jaguar Land Rover. Шасси не назвать новым — по сути, это переработанная архитектура от Range Rover Evoque первого поколения и Discovery Sport, уже примененная на кроссовере Toyota Harrier и адаптированная под использование подзаряжаемых гибридных силовых установок. Но различия будут не только в названии. Например, в то время как у D10 и Omega Arc одинаковые точки крепления задней подвески, в первом случае применят многорычажку, а во втором — зависимую схему. Передняя подвеска на Land Rover тоже ожидается более современная и изощренная, чем на "индийце".
Autocar.co.uk /// Tata Harrier
Что касается модификаций, то здесь нас ожидает сюрприз. базовая версия получит трехцилиндровый наддувный мотор Ingenium объемом 1,5 л как вне, так и в составе plug-in гибридной силовой установки, а также передний привод. Полноприводные версии с четырехцилиндровым агрегатом не исключаются. Дебют может состояться в третьем квартале 2021 года.
Второй новинкой компании должен стать роскошный вариант Defender, который будет заметно отличаться от нынешнего "Дефа" измененной внешностью, люксовым салоном и, самое главное, полностью электрической силовой установкой. А еще шестизначным ценником. Появится он ориентировочно через четыре года.
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Теги:
Автоновости , Tata , Jaguar , Toyota , Rover , Toyota Harrier , Land Rover
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