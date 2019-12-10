Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Погибла глава Черноморского района Крыма
Погибла глава Черноморского района Крыма
ДТП
Водитель насмерть задавил двух пешеходов и погиб
Водитель насмерть задавил двух пешеходов и погиб
ДТП
Столичные водители смогут оплачивать парковку в рассрочку
Столичные водители смогут оплачивать парковку в рассрочку
Автоновости
Киевское шоссе частично перекрыли из-за ДТП
Киевское шоссе частично перекрыли из-за ДТП
ДТП

Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck 

РИА Новости + ещё 7 5 часов назад
Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck
Фото: Reuters
Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Как отмечает издание TMZ, Маск посетил ресторан вместе с актером Эдом Нортоном, выбрав в качестве средства передвижения новый прототип Tesla. При этом на ролике видно, как бизнесмен сбивает ограждение, отъезжая от заведения.
Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила Cybertruck в конце ноября. Дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года.
Самая дешевая модель Cybertrack будет продаваться за 39 990 долларов, модель с запасом хода 300 миль — за 49 990 долларов и, наконец, "топовая" комплектация с запасом хода в 500 миль и с тремя электромоторами — от 69 990 долларов.
Видео дня. Илон Маск прокатился на Cybertruck по Лос-Анджелесу
Последние новости
Стало ясно, как Россия может победить WADA Стало ясно, как Россия может победить WADA Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей Что сказала Ротару во время своего выступления на фестивале в Москве Что сказала Ротару во время своего выступления на фестивале в Москве 
Теги:
Автоновости , Tesla , Илон Маск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погибла глава Черноморского района Крыма
Погибла глава Черноморского района Крыма
Водитель насмерть задавил двух пешеходов и погиб
Водитель насмерть задавил двух пешеходов и погиб
Столичные водители смогут оплачивать парковку в рассрочку
Столичные водители смогут оплачивать парковку в рассрочку
Киевское шоссе частично перекрыли из-за ДТП
Киевское шоссе частично перекрыли из-за ДТП
Груды искореженного железа: 50 машин столкнулись на трассе
Груды искореженного железа: 50 машин столкнулись на трассе 3
Видео
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
00:46
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
Автоновости
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
00:43
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
ДТП
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
01:03
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
ДТП Статьи
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
00:12
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
ДТП
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
00:24
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
ДТП
«Разбились где-то под Питером»: что случилось с сыном Валерии
00:42
«Разбились где-то под Питером»: что случилось с сыном Валерии
ДТП Статьи
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
00:15
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
ДТП
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
00:09
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
Автоновости
Трагедия в Москве: автомобиль врезался в МЦК
04:31
Трагедия в Москве: автомобиль врезался в МЦК
ДТП
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
00:47
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение