Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck

Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Как отмечает издание TMZ, Маск посетил ресторан вместе с актером Эдом Нортоном, выбрав в качестве средства передвижения новый прототип Tesla . При этом на ролике видно, как бизнесмен сбивает ограждение, отъезжая от заведения.

Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила Cybertruck в конце ноября. Дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года.

Самая дешевая модель Cybertrack будет продаваться за 39 990 долларов, модель с запасом хода 300 миль — за 49 990 долларов и, наконец, "топовая" комплектация с запасом хода в 500 миль и с тремя электромоторами — от 69 990 долларов.