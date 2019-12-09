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В России не хватает топлива 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
В России не хватает топлива
Фото: ТАСС
Владельцы независимых АЗС Дальнего Востока испытывают сложности с приобретением зимнего дизельного топлива. Об этом заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
По его словам, такая ситуация сложилась из-за недостаточной емкости нефтебазы «Роснефти» и загруженности железнодорожной станции, к которой она привязана. Так, чтобы получить топливо, бензовозы вынуждены до 10 часов в сутки простаивать в ожидании. В свою очередь «Нефтегазхолдинг» отгружает зимний дизель по заявкам покупателей всего по 1 т в день, пояснил Чирсков.
Аналитик Reuters Максим Назаров отметил, что такие же проблемы появились у владельцев АЗС в Восточной Сибири.
«Наступили холода, спрос на зимнее дизельное топливо увеличился, а предложение — нет», — пояснил он.
В условиях дороговизны и дефицита дизельного топлива его заменяют суррогатом — «печным» топливом, отмечает издание. В прошлом году, по данным аналитиков исследовательской группы «Петромаркет», использование суррогатного топлива составило 26% от общего объема.
«Рамблер» писал, что ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин заявил, что ведомство ожидает роста цены на бензин в России в 2020 году на уровне инфляции.
Видео дня. Как подготовить машину к зиме
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Автоновости , Григорий Березкин , Максим Назаров , Анатолий Голомолзин , ФАС , Роснефть , РБК , Reuters
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