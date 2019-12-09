Дефицит дизтоплива зафиксирован в России

Нехватка дизельного топлива зафиксирована на Дальнем Востоке. Такая же ситуация наблюдается сейчас и в Восточной Сибири.

На дефицит топлива на фоне повышенного спроса обратили внимание владельцы независимых автозаправок. Они, как и промышленные предприятия, не могут получить дизтопливо в Приморье, пишет РБК, добавляя, что аналогичные проблемы наблюдаются и в других регионах Дальнего Востока.

Дизель можно купить на нефтебазах «Нефтегазхолдинга» и «Роснефти» по приемлемым ценам. Но недостаточная ёмкость нефтебазы «Роснефти» и загруженности железной дороги, происходит сбой выдачи топлива.

Есть информация, что подобные проблемы наблюдаются сейчас в Восточной Сибири, но об их масштабах судить пока трудно.