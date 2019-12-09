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Дефицит дизтоплива зафиксирован в России 

News.ru 4 часа назад
Дефицит дизтоплива зафиксирован в России
Фото: globallookpress.com
Нехватка дизельного топлива зафиксирована на Дальнем Востоке. Такая же ситуация наблюдается сейчас и в Восточной Сибири.
На дефицит топлива на фоне повышенного спроса обратили внимание владельцы независимых автозаправок. Они, как и промышленные предприятия, не могут получить дизтопливо в Приморье, пишет РБК, добавляя, что аналогичные проблемы наблюдаются и в других регионах Дальнего Востока.
Дизель можно купить на нефтебазах «Нефтегазхолдинга» и «Роснефти» по приемлемым ценам. Но недостаточная ёмкость нефтебазы «Роснефти» и загруженности железной дороги, происходит сбой выдачи топлива.
Есть информация, что подобные проблемы наблюдаются сейчас в Восточной Сибири, но об их масштабах судить пока трудно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что федеральная антимонопольная служба ожидает увеличения стоимости дизельного топлива в России в 2019–2020 годах в пределах инфляции, сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. По его словам, в настоящее время наблюдается возвращение к уровню, который фиксировался по зимнему дизелю ранее.
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Теги:
Автоновости , Анатолий Голомолзин , ФАС , Роснефть , РБК
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