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Илона Маска заметили за рулем бронированного электропикапа 

Lenta.ru 51 минуту назад
Маска заметили за рулем бронированного электропикапа
Фото: Twitter
Основатель компании Tesla Илон Маск был замечен за рулем недавно представленного пикапа Cybertruck в Малибу. Об этом сообщает Mail Online.
Отмечается, что Маск проехался на автомобиле со своей подругой и несколькими друзьями. Он припарковал пикап возле ресторана, поэтому прохожие фотографировались на фоне машины, пока Маск ужинал с друзьями.
В ноябре Маск представил электрический пикап Cybertruck на презентации в Лос-Анджелесе. Тогда один из дизайнеров бросил в окна бронированной машины металлический шар, после чего они разбились. Максимальное расстояние, на которое хватит заряда аккумулятора, оценивается в 800 километров и более. Автомобиль способен разгоняться до 96 километров в час всего за 2,9 секунды.
После презентации электрического пикапа курс акций Tesla упал на шесть процентов. В результате состояние Илона Маска сократилось на 768 миллионов долларов.
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Теги:
Автоновости , Tesla , Илон Маск
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