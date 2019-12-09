В России упростят продажу автомобилей

В России могут упростить продажу автомобилей

МВД. Купить или продать автомобиль в России можно будет при помощи электронного договора на портале госуслуг. Разработкой нового сервиса занимаются Минкомсвязи

«Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее», — цитирует замглавы Минкомсвязи Максима Паршина «Коммерсант».

Новый сервис позволит узнать характеристики автомобиля и его историю, например, количество его владельцев.

Также на госуслугах можно будет создать договор о покупке машины, который заполнится автоматически. Покупателю нужно будет только приехать в ГИБДД для регистрации купленного автомобиля. Новый сервис планируют запустить в 2020 году, но точная дата пока не известна. Сначала услуга будет доступна только физическим лицам.

Ранее стало известно, что программы господдержки автокредитования продлили на 2020 год. Россияне смогут воспользоваться программами «Семейное авто» или «Первое авто», если стоимость машины не превышает миллион рублей, напоминает Life