В России упростят продажу автомобилей 

В России в следующем году появится возможность составления договора «купли-продажи» автомобиля в электронном формате на сайте госуслуг, сообщает «Коммерсант». Новый сервис разрабатывают специалисты Минкомсвязи совместно с экспертами из МВД.
Уже в 2020 году, планируют эксперты, российские водители смогут самостоятельно на сайте «Госуслуги» узнавать параметры и историю интересующего автомобиля: количество владельцев, ограничения судебных приставов, нахождение в розыске и т.д. Однако основной функцией сервиса станет составления электронного договора «купли-продажи».
«Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее», — приводит издание слова замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.
Отмечается, что документ будет заполняться на сайте автоматически. Покупателю необходимо будет самостоятельно прибыть в регистрационный отдел ГИБДД, чтобы зарегистрировать купленное авто.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ Назвали самые перепродаваемые автомобили в России. Согласно результатам исследования, проведённого экспертами сервиса «Авито Авто», в РФ чаще всего на продажу выставляются подержанные Audi, BMW и Honda. При этом большинство б/у-машин на вторичном рынке представлено маркой Lada.