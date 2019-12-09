В России упростят продажу автомобилей

В России в следующем году появится возможность составления договора «купли-продажи» автомобиля в электронном формате на сайте госуслуг, сообщает «Коммерсант» . Новый сервис разрабатывают специалисты Минкомсвязи совместно с экспертами из МВД

Уже в 2020 году, планируют эксперты, российские водители смогут самостоятельно на сайте «Госуслуги» узнавать параметры и историю интересующего автомобиля: количество владельцев, ограничения судебных приставов, нахождение в розыске и т.д. Однако основной функцией сервиса станет составления электронного договора «купли-продажи».

«Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее», — приводит издание слова замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.

Отмечается, что документ будет заполняться на сайте автоматически. Покупателю необходимо будет самостоятельно прибыть в регистрационный отдел ГИБДД , чтобы зарегистрировать купленное авто.