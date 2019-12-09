«Могу себе позволить»: инспектор заменил «незамерзайку» дорогим виски 

Новосибирский сотрудник ГИБДД залил в бачок омывателя патрульной машины бутылку виски, потому что под рукой не оказалось стеклоомывающей жидкости. Ролик, опубликованный в тематическом сообществе в «ВКонтакте» изучают руководители автоинспектора в региональном управлении МВД, сообщает РИА Новости.
На записи видно, как сотрудник ГИБДД достаёт из багажника бутылку виски и направляется к открытому капоту.
«На самом деле хотел на Новый год оставить, но работа важнее. «Незамерзайки» нету», — поясняет в ролике правоохранитель, заливая алкоголь в бачок омывателя.
При этом автоинспектор поясняет, что может себе позволить подобную процедуру, работая в ДПС.
По данным РИА Новости, в Главке МВД по Новосибирской области после появлени видео в Сети была инициирована служебная проверка.
«Виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — заявили изданию пресс-службе полицейского ведомства.
Ранее, как сообщал «Рамблер», медики пояснили, чем опасно употребление стеклоомывающей жидкости на основе метанола вместо алкоголя. Для здоровья таких автолюбителей, по словам врачей, могут наступить тяжелые последствия: метанол действует на нервную систему и особенно сильно влияет на органы зрения.