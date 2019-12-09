Отец усадил за руль шестилетнего сына и потребовал разогнаться

В Сети появилось видео с шестилетним мальчиком за рулем, которого не пристегнули ремнем безопасности и заставляли разгоняться. Об этом сообщает Vonjour

На видео ребенок находится на водительском сидении один, а его отец с пассажирского места требует от мальчика разогнаться, когда машина проезжает по ямам и выбоинам проселочной дороги, и перевести авто в спортивный режим.

Также на записи отец просил мальчика назвать свой возраст и ребенок ответил, что ему шесть лет.

Vonjour отмечает, что ребенок оказался за рулем Volkswagen Golf R, которая может разгоняться до ста километров в час всего за пять секунд.

Как сообщал «Рамблер», ранее 28-летняя жительница Набережных Челнов посадила за руль своего шестилетнего сына и опубликовала в соцсетях видео его поездки на скорости 130 километров в час. Мать заявляла, что мальчик «готовится стать мужчиной», и утверждала, что он умеет водить с четырех лет. Женщину наказали несколькими штрафами.