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Бортжурнал

КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели» 

Car.ru 5 часов назад
КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»
Фото: Car.ru
Руководители отечественного предприятия по выпуску грузовых машин «КамАЗ» заявили о том, что в ближайшее время будет налажено производство новых моделей легких коммерческих автомобилей.
По словам разработчиков, конкурировать выпущенные модели будут с ранее представленными машинами «Группы ГАЗ». Новые коммерческие автомобили, также как и грузовики, будут продаваться под брендом «КамАЗ». По предварительным данным, первые модели сойдут с конвейера и отправятся на реализацию уже в середине 2020 года.
При этом полноценное серийное производство начнется только в 2021-2022 годах. Таким образом, производители планируют потеснить бессменного лидера в этой области, автомобили «ГАЗель», которые на сегодняшний день занимают более 45% от общего объема продаж легких коммерческих автомобилей.
Подробные технические данные, точные сроки начала производства, реализации, а также стоимость, пока не озвучены. Производители уверены, что смогут добиться успеха и в этом направлении. При этом производство грузовых машин продолжится в штатном режиме.
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Теги:
Автоновости , Камаз , Группа ГАЗ
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