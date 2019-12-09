Suzuki хочет привезти в Россию новый кроссовер

На официальной странице российского представительства Suzuki в Facebook появился опрос относительно перспектив компактного кроссовера Ignis в стране. Большинство комментаторов под публикацией сходятся во мнении, что модель может прижиться на рынке, если получит конкурентоспособный ценник.

Suzuki Ignis достигает в длину 3,7 метра, а дорожный просвет составляет 180 миллиметров. С осени 2016 года модель представлена в Европе. Там она стоит от 12,7 тысячи за версию с базовым бензиновым мотором до 18,7 тысячи евро за гибридную модификацию (примерно от 890 тысяч до 1,3 миллиона рублей).

Европейцам предлагают кроссовер с безальтернативным полным приводом и 1,2-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил в паре с «механикой» либо «роботом». Более дорогой вариант комплектуется гибридной системой SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), которая включает стартер-генератор, подпитываемый литий-ионной батареей.

По данным Carsalesbase.com, в 2018 году было продано более 43,7 тысячи экземпляров этой модели, а за 10 месяцев текущего года Ignis разошелся в количестве 32,6 тысячи штук.

На российском рынке Ignis мог бы занять нишу недорогих полноприводных кроссоверов, а также стать самым доступным гибридом. Пока же линейка японского бренда в стране представлена моделями Vitara (от 999 тысяч рублей), SX4 (от 1,09 миллиона рублей) и Jimny (от 1,359 миллиона рублей). Все они поставляются на российский рынок из-за рубежа.

Как выяснил «Мотор», с января по ноябрь 2019 года в России было продано 6,5 тысячи новых автомобилей Suzuki, в том числе 4,7 тысячи Vitara, 1,3 тысячи SX4 и 472 Jimny.