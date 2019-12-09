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Бортжурнал

Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто 

Рамблер 2 часа назад
Новосибирский полицейский в отсутствие омывающей жидкости для автомобиля воспользовался бутылкой виски Jack Daniels. Сотрудники ДПС сняли на видео, как их коллега заливает в бачок омывателя служебной машины алкогольный напиток, мотивируя это тем, что у него под рукой не оказалось «незамерзайки». При этом представитель правоохранительных органов заявил, что хотел приберечь виски на Новый год, но работа для него оказалась важнее. Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области пока воздерживается от комментариев.
Редактор:  Алевтина Жаркова
Теги:
Автоновости , Видео , ГИБДД , МВД
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