Новосибирский полицейский в отсутствие омывающей жидкости для автомобиля воспользовался бутылкой виски Jack Daniels. Сотрудники ДПС сняли на видео, как их коллега заливает в бачок омывателя служебной машины алкогольный напиток, мотивируя это тем, что у него под рукой не оказалось «незамерзайки». При этом представитель правоохранительных органов заявил, что хотел приберечь виски на Новый год, но работа для него оказалась важнее. Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области пока воздерживается от комментариев.
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
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