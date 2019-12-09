Водитель нарушил ПДД ради просмотра порно

В Манчестере полицейские заинтересовались водителем Uber, нарушившим правила парковки, и застали его за просмотром порно. Об этом сообщает Daily Star

Таксист остановился на автостраде в районе аэропорта Манчестера. Полицейские постучались в окно машины и заметили, что он смотрит порно на своем смартфоне.

На водителя составили протокол за нарушение ПДД и отсутствие идентификационного значка.

Об инциденте полицейские рассказали на своей странице в Facebook. Интернет-пользователей возмутило, что таксист мешал остальным водителям на загруженном подъезде к аэропорту.

Как сообщал «Рамблер», ранее водителя Uber в Новой Зеландии поймали за просмотром порно за рулем в утренний час пик. 55-летнего таксиста оштрафовали на 330 новозеландских долларов (около 14 тысяч рублей).