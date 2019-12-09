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Американский автогигант лишится заводов в России 

Lenta.ru + ещё 17 2 часа назад
Американский автогигант лишится заводов в России
Фото: Reuters
Американский автогигант General Motors (GM) решил продать свой последний актив в России. Речь идет о GM-Avtovaz, 50-процентную долю которого собирается выкупить российский «АвтоВАЗ». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
GM лишится доли в заводе в Тольятти: предприятие станет полностью российским. Известно, что стороны подписали соглашение, но детали сделки не разглашаются.
«Никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами NIVA остаются неизменными в течение переходного периода», — говорится в сообщении.
В будущем компанию GM-Avtovaz планируют переименовать.
Как указывает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», на заводе производится только внедорожник Chevrolet Niva. Мощность предприятия составляет 98 тысяч автомобилей в год, в прошлом году с конвейера сошло 31,3 тысячи машин. Падение производства связано со снижением спроса, статистика продаж текущего года не раскрывается. В 2015-м году GM закрыл автозавод в Санкт-Петербурге, тогда же в России перестали выпускать автомобили марки Opel.
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Теги:
Автоновости , Chevrolet , Chevrolet Niva , Opel , Демьян Кудрявцев , General Motors , Автоваз , Ведомости
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