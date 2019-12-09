Парковки в Москве сделают бесплатными на неделю

На период с 1 по 8 января парковки в Москве станут бесплатными, сообщают «Известия» . За исключением стоянок, которые огорожены шлагбаумами.

О нововведении говорится в пресс-релизе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП), в котором отмечено, что припарковаться бесплатно можно будет даже на улицах, де обычно час стоянки стоит 380 рублей. Исключение будет сделано только для плоскостных парковок, оборудованных шлагбаумами, которые продолжат функционировать по существующим тарифам.

«Мы просим автомобилистов быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться к местам проведения праздничных мероприятий», — отмечено в пресс-релизе.