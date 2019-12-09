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Парковки в Москве сделают бесплатными на неделю 

Рамблер 3 часа назад
Парковки в Москве сделают бесплатными на неделю
Фото: РИА Новости
На период с 1 по 8 января парковки в Москве станут бесплатными, сообщают «Известия». За исключением стоянок, которые огорожены шлагбаумами.
О нововведении говорится в пресс-релизе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП), в котором отмечено, что припарковаться бесплатно можно будет даже на улицах, де обычно час стоянки стоит 380 рублей. Исключение будет сделано только для плоскостных парковок, оборудованных шлагбаумами, которые продолжат функционировать по существующим тарифам.
«Мы просим автомобилистов быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться к местам проведения праздничных мероприятий», — отмечено в пресс-релизе.
С 5 декабря, как ранее сообщал «Рамблер», столичные власти начали штрафовать автомобилистов за оставление машин на местах с красно-белой разметкой. Таким образом московские власти планируют обеспечить парковкой автомобили экстренных служб. Отмечается, что меры предприняты пока в качестве эксперимента, который будет проводиться в центре Москвы. Сообщать о нарушении также смогут жители столицы через специальное приложение «Помощник Москвы».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Правительство Москвы , газета "Известия"
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