Столичные водители смогут оплачивать парковку в рассрочку

Резидентное парковочное разрешение на три года теперь можно оплатить по частям. Это можно сделать в сервисе «Мои платежи».

Резидентное парковочное разрешение позволяет москвичам бесплатно пользоваться платной городской парковкой в своем районе проживания с 20.00 до 08.00. Для этого горожане должны платить три тысячи в год.

Как сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы, теперь появилась возможность сумму за три года пользования парковкой выплатить по частям.

— Резиденты, получившие парковочное разрешение на три года, могут выплачивать сумму (девять тысяч рублей) частями, — отметили в Департаменте.

Москвичу нужно будет положить три тысячи рублей на счет к началу года, остальную сумму он может выплатить, когда ему будет удобно, сообщает официальный сайт мэра Москвы.