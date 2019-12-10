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Столичные водители смогут оплачивать парковку в рассрочку 

Вечерняя Москва + ещё 1 3 часа назад
Столичные водители смогут оплачивать парковку в рассрочку
Фото: Агентство Городских Новостей «Москва»
Резидентное парковочное разрешение на три года теперь можно оплатить по частям. Это можно сделать в сервисе «Мои платежи».
Резидентное парковочное разрешение позволяет москвичам бесплатно пользоваться платной городской парковкой в своем районе проживания с 20.00 до 08.00. Для этого горожане должны платить три тысячи в год.
Как сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы, теперь появилась возможность сумму за три года пользования парковкой выплатить по частям.
— Резиденты, получившие парковочное разрешение на три года, могут выплачивать сумму (девять тысяч рублей) частями, — отметили в Департаменте.
Москвичу нужно будет положить три тысячи рублей на счет к началу года, остальную сумму он может выплатить, когда ему будет удобно, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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