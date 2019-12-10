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Mazda привезет в Россию новый кроссовер 

Авторамблер 5 часов назад
Mazda привезет в Россию новый кроссовер
Фото: Авторамблер
Компания из Хиросимы сертифицировала у нас компактный паркетник CX-30 — в базе Росстандарта размещено Одобрение типа транспортного средства.
Согласно документации, кроссовер CX-30, созданный на базе хэтчбека Mazda 3 последнего поколения, доберется до российского рынка с безальтернативным 2,0-литровым безнаддувным двигателем SkyActiv-G, развивающим 150 л.с. и 213 Нм. Агрегат, имеющий высокую степень сжатия (13:1) и потребляющий бензин АИ-95, в случае базовой модификации будет доступен в паре с механической коробкой передач и передним приводом. Машины подороже получат шестиступенчатый "автомат" и полный привод.
autorambler.ru
Из ОТТС также следует, что в перечень опционального оснащения войдет кожаный салон, система кругового обзора, люк в крыше и электропривод пятой двери, а варианты колес включат в себя размерность 205/65 R 16 и 215/55 R 18.
autorambler.ru
Кроссовер, выступающий промежуточным звеном между CX-3 и CX-5, будут везти к нам из Японии — пока что о планах развернуть производство на мощностях дальневосточного предприятия не сообщается. У дилеров новинка может появиться в конце зимы.
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Теги:
Автоновости , Mazda 3 , Mazda , Авторамблер
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