Mazda привезет в Россию новый кроссовер

Компания из Хиросимы сертифицировала у нас компактный паркетник CX-30 — в базе Росстандарта размещено Одобрение типа транспортного средства.

Согласно документации, кроссовер CX-30, созданный на базе хэтчбека Mazda 3 последнего поколения, доберется до российского рынка с безальтернативным 2,0-литровым безнаддувным двигателем SkyActiv-G, развивающим 150 л.с. и 213 Нм. Агрегат, имеющий высокую степень сжатия (13:1) и потребляющий бензин АИ-95, в случае базовой модификации будет доступен в паре с механической коробкой передач и передним приводом. Машины подороже получат шестиступенчатый "автомат" и полный привод.

autorambler.ru

Из ОТТС также следует, что в перечень опционального оснащения войдет кожаный салон, система кругового обзора, люк в крыше и электропривод пятой двери, а варианты колес включат в себя размерность 205/65 R 16 и 215/55 R 18.

autorambler.ru

Кроссовер, выступающий промежуточным звеном между CX-3 и CX-5, будут везти к нам из Японии — пока что о планах развернуть производство на мощностях дальневосточного предприятия не сообщается. У дилеров новинка может появиться в конце зимы.