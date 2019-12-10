Водитель нарушил ПДД и украл камеры, но ошибся

В Китае водитель грузовика попытался украсть пару камер наблюдения в надежде скрыть следы своего проезда на красный свет. Об этом сообщает Global Times

По данным издания, мужчина перепутал камеры наружного наблюдения, принадлежащие частной компании, с полицейскими камерами видеофиксации нарушений. Попытку водителя снять камеры заметили сотрудники компании и вызвали полицейских.

Полиция приехала быстро и задержала мужчину на месте преступления. Он признался, что с помощью кражи камер хотел скрыть свое нарушение ПДД. По словам полицейских, водитель не понимал, что записи мгновенно поступают в базы и кража камер не поможет удалить видео.

Как сообщал «Рамблер», ранее в испанском курортном городе Бенидорм британский турист угнал междугородний автобус и устроил масштабное ДТП. Британец похитил ключи от автобуса, отправился в полуторакилометровое путешествие и протаранил около 30 мопедов и легковушек на парковке.