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Водитель нарушил ПДД и украл камеры, но ошибся 

Рамблер 3 часа назад
Водитель нарушил ПДД и украл камеры, но ошибся
Фото: РИА Новости
В Китае водитель грузовика попытался украсть пару камер наблюдения в надежде скрыть следы своего проезда на красный свет. Об этом сообщает Global Times.
По данным издания, мужчина перепутал камеры наружного наблюдения, принадлежащие частной компании, с полицейскими камерами видеофиксации нарушений. Попытку водителя снять камеры заметили сотрудники компании и вызвали полицейских.
Полиция приехала быстро и задержала мужчину на месте преступления. Он признался, что с помощью кражи камер хотел скрыть свое нарушение ПДД. По словам полицейских, водитель не понимал, что записи мгновенно поступают в базы и кража камер не поможет удалить видео.
Как сообщал «Рамблер», ранее в испанском курортном городе Бенидорм британский турист угнал междугородний автобус и устроил масштабное ДТП. Британец похитил ключи от автобуса, отправился в полуторакилометровое путешествие и протаранил около 30 мопедов и легковушек на парковке.
Видео дня. Илон Маск прокатился на Cybertruck по Лос-Анджелесу
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Автоновости
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