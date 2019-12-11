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Автодилеры предупредили о росте цен на автомобили в России 

Российская Газета + ещё 7 3 часа назад
Все подорожает: Автодилеры предупредили россиян
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Рост цен на автомобили в течение 2020 года может составить 5%. Об этом заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.
Причиной он назвал совокупность факторов — инфляцию, повышение так называемого утилизационного сбора и изменения курса рубля, на которые накладывается ситуация на рынке.
"Утилизационный сбор по импорту даст 2-3% удорожания, по локальной сборке может дать 1-1,5%. Там вроде как компенсируют через промсубсидии, но компенсируют не все, не всегда и не сразу", — приводит слова Мосеева ТАСС.
Он отметил, что рост стоимости произойдет не одномоментно, а постепенно. Поскольку продажи автомобилей, по прогнозам членов РОАД, в следующем году могут упасть на 8%, автопроизводители будут вынуждены сдерживать цены и "очень мелкими шажками повышать, потому что если кто-то первый поднимет цены больше других, его продажи упадут больше, чем у других", добавил Мосеев.
Отметим, что, по данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев 2019-го продажи новых легковых автомобилей упали в годовом сравнении на 2,8% — до 1,58 млн единиц.
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Теги:
Автоновости , Олег Мосеев , Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" , ИТАР-ТАСС
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